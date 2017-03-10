Трамп посоветуется с Меркель о стратегии взаимодействия с Путиным - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Лидеры обеих стран встретятся во вторник, 14 марта, в Белом Доме для переговоров и проведения совместной пресс-конференции в рамках их первой встречи с глазу на глаз после того, как Трамп 20 января официально стал президентом.

Издание отмечает, что в последние месяцы отношения между странами сопровождались острыми разногласиями.

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Трое высокопоставленных чиновников из администрации Трампа сообщили, что на встрече ожидается обсуждение уровня расходов Германией на оборону в рамках Организации североатлантического договора (НАТО), конфликта в Украине, ситуации с сирийскими беженцами, Европейский Союз и много других вопросов.

Во время избирательной президентской кампании в 2016 году Трамп постоянно критиковал Меркель за ее политику "открытых дверей" в отношении беженцев. В отличие от позиции канцлера Германии, он пообещал введение более жесткого контроля в Соединенных Штатах в случае победы на выборах. В свою очередь, Меркель была ведущим критиком усилий Трампа о попытке временно запретить путешественникам из семи мусульманских стран посещать Соединенные Штаты. С тех пор этот список стран сузился до шести.

"Мое ожидание, что они проведут очень позитивную, сердечную встречу", - сказал один из чиновников, который говорил на правах анонимности.

Трамп давно выражал желание иметь более теплые отношения с Россией, но некоторые чиновники из его окружения скептические в отношении этого.

"Президенту будет очень интересно услышать взгляды канцлера о ее опыте взаимодействия с Путиным", - сообщил другой чиновник.

Как сообщал УНИАН, Трамп также спросит совета у Меркель относительно того, какую роль Соединенные Штаты могут сыграть в текущих дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на востоке Украины.