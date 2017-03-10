На Донбассе в результате обстрелов оккупантов пострадали 9 украинских военных – штаб АТО

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в сводке по состоянию на 18.00.

По информации штаба, на Мариупольском направлении 122-миллиметровая артиллерия вела огонь по Гнутовому. Танк и 120-миллиметровые минометы – по Марьинке, 120- и 82-миллиметровые минометы - по Водяному, Красногоровке, Талаковке, Павлополю, Гнутовому, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики обстреляли Широкино и Водяное. Также вели огонь по Водяному БМП противника».

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На Донецком направлении танки и минометы вели огонь по позициям Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Из минометов различных калибров – по Невельскому, Луганскому, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Новгородскому, Каменке, шахте «Бутовка», Зайцево и Песках. БМП вели огонь по Луганскому.

На Луганском направлении из «Градов», 152-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов, а также противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли Крымское, из 152-миллиметровой артиллерии – Смоляниновое, а снайперы обстреливали Новоалександровку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановку.