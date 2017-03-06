"Лачуга с картонными стенами": журналисты показали дом, где вырос Путин (фото, видео)

Президент РФ Владимир Путин вырос в комнатушке в "жестком" районе Санкт-Петербурга, на кишащей крысами улице. Его родители делили одну коммунальную "лачугу" с "картонными" стенами, совместным санузлом и кухней на несколько семей. Об этом в своем расследовании рассказывают журналисты британского издания Mirror.

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В том районе по улицам бродили банды, а жестокие драки были обычным делом. Авторы материала считают, что этим можно объяснить жестокость Путина. Его известные выражения, вроде "мочить в сортире", также объясняют жаргоном местных банд, который знаком Путину не понаслышке.

Сейчас в этой квартире на четвертом этаже живет другая семья. Журналисты пытались зайти внутрь, но их не впустили.