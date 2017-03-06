В Панаме автобус сорвался в ущелье: 18 погибших, 37 раненых (фото, видео)
08:59, 06 марта 2017Мир
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По меньшей мере 18 человек погибли и 37 получили травмы и увечья в результате ДТП в Панаме. В автобусе ехали сельхозрабочие.
Согласно заявлению местных властей, на участке Панамериканского шоссе примерно в 170 км к юго-западу от столицы страны в воскресенье, 5 марта, автобус упал с моста в ущелье. Об этом сообщает AP.
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Все погибшие и раненые были на борту автобуса, где всего находились более 50 работников, заявили власти. Шестнадцать скончались на месте происшествия, а двое скончались позже в больнице.
Отмечается, что все погибшие - мужчины.
Ранее возле Бахмута перевернулся рейсовый автобус с 53 пассажирами.
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