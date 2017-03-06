Директор ФБР попросил Минюст опровергнуть заявление Трампа о прослушивании его телефонов - NYT

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По их словам, Коми отправил соответствующий запрос в Минюст США в субботу, 4 марта, сразу после того, как Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что «только что узнал, что Обама прослушивал разговоры в Trump Tower». Данный шаг Коми, как пишет издание, объясняется тем, что заявления президента США бросают тень на ФБР.

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Как полагает Коми, из бездоказательных утверждений Трампа можно сделать вывод о том, что ФБР без разрешения суда установило прослушивающие устройства в небоскребе «Трамп-тауэр», где располагался предвыборный штаб миллиардера. Если же предположить, что ФБР имело судебный ордер, то это означает, что у бюро были серьезные доказательства связей команды Трампа с Россией.

Однако, Минюст пока не отреагировал на обращение Коми, констатирует газета. Представители ФБР и Минюста отказались от комментариев по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп в своем Twitter обвинил Обаму в прослушке его телефонной линии в «Трамп-тауэр» перед победой на выборах.

«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои телефонные линии в Trump Tower незадолго до победы. Ничего не нашел. Это маккартизм!», – написал Трамп.

При этом Трамп не привел конкретных доказательств того, что его телефонные линии прослушивались.