Судья разрешил Обаме упомянуть Бога во время присяги

В четверг, 15 января, федеральный судья отказал группе атеистов и агностиков в их требовании убрать из инаугурационной клятвы президента США слова "да поможет мне Бог", сообщает Лента.русо ссылкой на AP.

Президентскую клятву должен удостоверить председатель Верховного суда США Джон Робертс. Федеральный районный судья Реджи Уолтон принял решение не требовать у него исключения слова "Бог" из текста присяги, как того требовала группа неверующих во главе с Майклом Ньюдоу.

Считается, что впервые слова "да поможет мне Бог" к тексту присяги из 35 слов, который занесен в Конституцию США, добавил Джордж Вашингтон на своей инаугурации 1789 года. С тех пор многие президенты также произносили эти слова во время клятвы. Избранный президент США Барак Обама уже сообщил Робертсу, что хотел бы завершить ими свое принятие присяги.

Ранее Ньюдоу уже проигрывал аналогичные иски перед церемониями вступления в должность Джорджа Буша-младшего. Также ему не удалось изъять слова "под Богом" из текста клятвы верности американскому флагу. По мнению атеиста, упоминание Бога во время принятия президентом присяги нарушает Конституцию США.