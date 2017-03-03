Süddeutsche Zeitung: Континенту грозит французская рулетка

Об этом пишет Кристиан Вернике в статье "Континенту грозит французская рулетка", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Сейчас во Франции есть человек, который, похоже, может ходить по воде. Имя этому феномену Эммануэль Макрон. 39-летний бывший банкир и министр стал новой звездой в Париже – и в то же время последней надеждой Европы. Согласно опросам, через девять недель Макрону выпадет историческая роль: защитить ЕС от его самого опасного врага. Поскольку Марин Ле Пен, популист и националист, стремится победить на президентских выборах 7 мая, а потом – как она заявила – разбить интегрированную Европу, в том числе евро и Erasmus. В таком случае, Frexit ("фрэксит") станет концом Европы.

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Макрон, французский европеец и гражданин мира, чувствует ответственность. Национальному отступлению Ле Пен он противопоставляет обещание нового начала в будущем. Его социальный либерализм переходит границы, о которых даже не смел думать его наставник, Франсуа Олланд. Макрон намерен продвигать политику на рынке труда, которая базируется на скандинавской модели. Но, прежде всего, сила Макрона – это следствие слабости почти всех его противников. Своими ошибками они создали ему опору, которая позволяет ему ходить по воде Сены, в переносном смысле.

Правящие сейчас социалисты сами отошли на второй план. Их левый альтернативный кандидат Бенуа Амон ведет "Parti Socialiste" ("Социалистическую партию") к обрыву, так же, как сделал Джереми Корбин с британской Лейбористской партией. Затем саморазрушением занялся Франсуа Фийон, кандидат правых. Дело о больших выплатах государственных средств жене и детям перечеркнуло возможность избрания.

Фийон все еще остается кандидатом, потому что другие враждующие "крестные отцы" партии – бывший премьер-министр Ален Жюппе и бывший президент Николя Саркози – не могут договориться о замене. Шанс стать главой государства Фийон уже упустил. Всем известно, что этого пока не понимает только сам Фийон.

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Рейтинг Марин Ле Пен растет с каждым скандалом

Остается Марин Ле Пен. Хотя глава "Национального фронта" тоже замешана в скандалах. Год назад Ле Пен разместила в Twitter отвратительные фотографии террористов ИГ. Подобная жестокость – это ее способ заявить о желании власти. То, что парламент ЕС может лишить ее иммунитета, не волнует Ле Пен. Напротив, она прямо-таки торжествует, когда "система" – то есть, правовое государство – преследует ее. Как показывают обвинения в фиктивной работе сотрудников Европарламента, она, похоже, знает, как разумно использовать "систему", с которой борется. Каждую новую повестку в суд она использует, чтобы разыгрывать из себя Жанну д'Арк, защитницу обездоленных. Ее сторонники считают это преследованием, а некоторые – даже "крещением". Ее рейтинги не падают, а даже растут.

Будущее Европы решится через 65 дней. Франции не нужно чудо, а "всего лишь" достаточное количество демократов. В противном случае, целому континенту грозит французская рулетка.