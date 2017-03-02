У Лаврова обиделись на американские СМИ: заявляют, что их "фейки" лучше кремлевской пропаганды

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, что позволяют себе писать американские, и не только американские средства массовой информации - это просто попытка, во-первых, тотальной дезинформации и своего общественного мнения, да и мирового. Но, конечно, основной упор делается на собственное, американское общественное мнение», - сказала Захарова.

По ее мнению, СМИ в США стали «большим братом» из романа Оруэлла «1984».

«СМИ шагнули далеко за пределы и профессиональной этики, и своей компетенции, которые обвиняют и судят, просто фабрикуя лжеинформацию. Это страшно, потому что в этом пылу, пылу внутриполитической борьбы, в котором средства массовой информации, в частности США, стали настоящим участником боевых действий. Они подрывают авторитет и доверие уже мирового сообщества к достоверности публикуемой информации в СМИ. Это очень страшная тенденция», - заявила Захарова.

По ее мнению, «постоянное нагнетание страшной риторики относительно якобы ведущихся нелегальных контактов российских дипломатов - это тоже из серии абсолютной, тотальной дезинформации».

«Все знают, что дипломаты работают, и их работа состоит в контактах. Не хотите написать, какое количество контактов и с кем осуществляют, например, сотрудники посольства США в Москве? Например, пресс-службы посольства США в Москве», - отметила она.

Также Захарова прокомментировала сообщения американских СМИ о контактах генпрокурора США Джеффа Сешнса с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

«Как говорилось в одном отечественном произведении, это какой-то позор. То, что сейчас происходит в западных и, в частности, американских СМИ, это просто, я считаю, проявление медийного вандализма», - сказала Захарова.

«Честно говоря, у меня только один вопрос: это дно, которого коснулись западные медиа, или в принципе есть, куда нырнуть? Я открываю сегодня интернет и вижу там публикацию CNN о том, что разведсообщество Америки рассматривает посла Кисляка в качестве российского шпиона и вербовщика», - добавила она.

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Отметим, телеканал CNN со ссылкой на действующих и бывших представителей американского правительства утверждает, что разведка США рассматривает Кисляка в качестве одного из российских шпионов. Подобное утверждение телеканал сделал на фоне появившихся в СМИ сообщениях о разговорах, состоявшихся между Кисляком и Сешнсом, который ныне является министром юстиции США.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Сешнс в прошлом году в бытность сенатором дважды общался с Кисляком. Издание со ссылкой на неназванных представителей министерства юстиции отмечало, что Сешнс не сообщил об этом на слушаниях в конгрессе США, когда его напрямую спросили о том, контактировал ли он с представителями РФ.

Телеканал CNN также напомнил об истории Майкла Флинна, занимавшего до середины февраля должность советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Флинн признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с Кисляком.