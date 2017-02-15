Представитель Госдепа США провел закрытые переговоры с российским послом - СМИ

О планах проведения такой встречи госдепартамент сообщил еще в понедельник и позднее в ведомстве подтвердили, что встреча состоялась, передает РИА Новости.

"Заместитель госсекретаря Шэннон регулярно встречается с иностранными послами по ряду вопросов. Хотя мы не раскрываем детали дипломатических бесед, отметим, что это была давно запланированная встреча", — сообщил представитель госдепартамента.

В посольстве РФ в свою очередь воздержались от комментариев.

Шэннон в феврале 2016 года занял должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам, то есть еще при администрации президента Барака Обамы. До утверждения кандидатуры госсекретаря Рекса Тиллерсона он исполнял обязанности главы госдепартамента в переходный период.

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Встреча главы российской дипмиссии стала первой, о которой было публично объявлено с момента вступления Тиллерсона в должность госсекретаря 1 февраля.

В частности, в минувший четверг Кисляк сообщил, что планируется начать подготовку встречи Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Их первые переговоры могут состояться уже в самое ближайшее в Бонне, где 15-17 февраля пройдет встреча глав дипломатических ведомств стран G20, либо позднее на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Среди тем беседы сам Лавров называл вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Украине.

Кроме того, стороны намерены начать подготовку встречи глав государств, в которой, по словам Кисляка, "есть активная потребность".

Беседа Шэннона и Кисляка прошла на фоне отставки советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. В понедельник вечером Флинн покинул пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне.

Ранее СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком санкции против России.