Газпром отрицает, что у него кончается газ
ПХГ заполнены выше плана
Россия имеет достаточно газа для обеспечения поставок потребителям Европы, подземные хранилища заполнены выше плановых уровней, заявил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Заявление украинской стороны о том, что Российская Федерация и "Газпром" не обладают достаточным количеством природного газа для возобновления транзита европейским потребителям, явно рассчитано на людей далеких от газовой промышленности, напрочь позабывших уроки экономической географии. Россия как никакая другая страна в мире богата полезными ископаемыми и особенно природным газом. У России крупнейшие в мире доказанные запасы газа - около 48 триллионов кубометров (более 27% мировых запасов)", - сказал он.
"Мы в любой момент готовы возобновить поставки в полном объеме, как только Украина обеспечит для этого возможности транзита", - подчеркнул Куприянов.