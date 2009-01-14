Газпром отрицает, что у него кончается газ

Россия имеет достаточно газа для обеспечения поставок потребителям Европы, подземные хранилища заполнены выше плановых уровней, заявил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Заявление украинской стороны о том, что Российская Федерация и "Газпром" не обладают достаточным количеством природного газа для возобновления транзита европейским потребителям, явно рассчитано на людей далеких от газовой промышленности, напрочь позабывших уроки экономической географии. Россия как никакая другая страна в мире богата полезными ископаемыми и особенно природным газом. У России крупнейшие в мире доказанные запасы газа - около 48 триллионов кубометров (более 27% мировых запасов)", - сказал он.

"Мы в любой момент готовы возобновить поставки в полном объеме, как только Украина обеспечит для этого возможности транзита", - подчеркнул Куприянов.

РИА «Новости»