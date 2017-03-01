Российская авиация нанесла авиаудар по союзникам США в Сирии – Reuters

Как сообщает Reuters со ссылкой на командующего силами США в Ираке, поддерживаемые США повстанцы понесли потери.

Генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд считает, что российско-сирийская авиация перепутала позиции ИГИЛ с позициями сил Сирийской Арабской коалиции.

Села, подвергшихся авиаудару, близкие к Эль-Баб и находятся в 15 или 20 км от города Мембидж, уточнил Таунсенд.

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Министерство обороны России не предоставило оперативных комментариев.

Силы в США в этом районе наблюдали удары и военные США вызвали своих российских коллег через аварийные линии, после чего бомбардировки прекратились, добавил Таунсенд.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля воздушно-космические силы России нанесли удар по турецким военным в Сирии в ходе операции против боевиков «Исламского государства», в результате чего погибли трое военнослужащих, еще 11 получили ранения. В Минобороны РФ заявили о «нечаянном» ударе.