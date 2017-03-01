Более 40% россиян гордятся "возвращением Крыма", более половины стыдятся "бедности и неустроенности" - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

Так, жителям Росиии был задан вопрос о том, "какие события и явления в истории их страны вызывают у них чувство гордости".

На него респонденты ответили следующим образом: 83% горды "победой в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.", 43% - "возвращением Крыма в состав РФ", 41% "ведущей ролью в освоении космоса". Приблизительно равное количество опрошенных выразило гордость русской литературой и достижениями российской науки - по 36% и 32% соответственно.

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На вопрос же о том, чего наобот стыдятся жители России, большинство (54%) ответили, что такой "великий народ, богатая страна живет в вечной бедности и неустроенности". Также 33% стыдятся "разрушения СССР", 24% - "грубости нравов, хамства, неуважения людей друг к другу", 22% - "репрессий, террора и выселения народов в 20-50-е годы", 20% - "хронического отставания от Запада".

Опрос был проведен 20 – 23 января 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.