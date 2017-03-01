В сети появился второй трейлер нового "Чужого" (видео)

Кинокомпания 20th Century Fox в своем YouTube обнародовала второй трейлер к фильму "Чужой: Завет". В нем хорошо виден ксеноморф, нападающий на землян-колонистов.

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Режиссером картины, которая появится в прокате в мае, стал Ридли Скотт. Главные роли исполняют Майкл Фассбендер и Кэтрин Уотерстоун.