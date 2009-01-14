Массовые беспорядки в Риге: пострадали 32 человека

32 человека пострадали, 28 из них были госпитализированы, в ходе массовых беспорядков в центре Риги минувшей ночью.

Об этом сообщил РИА «Новости»сегодня представитель Скорой помощи в Латвии.

"В ходе беспорядков в Риге, по последним данным, пострадали 32 человека, 28 из которых были госпитализированы. Оставшимся четверым медицинская помощь была оказана на месте", - сказал собеседник агентства.

По данным полиции, во время массовых беспорядков были задержаны 126 человек.

Беспорядки с участием более тысячи человек начались вчера вечером у здания парламента (сейма) Латвии в центре Риги. Люди забросали камнями и бутылками здание сейма. Участники беспорядков требовали роспуска парламента.

В ходе акции протеста были разгромлены несколько магазинов. Ранения получили несколько полицейских. В здании сейма были выбиты стекла.

По решению организаторов акции, если в течение месяца после нынешнего митинга протеста Президент не объявит о роспуске сейма, то будет проведена еще более масштабная акция по всей стране.

Как отмечает агентство, Латвия переживает самый сильный экономический спад в ЕС (ВВП страны в третьем квартале 2008 года по сравнению с тем же периодом прошлого года упал на 4,6%). Правительство Латвии разработало план стабилизации экономики, который предусматривает сокращение расходов всех государственных учреждений на 15%, замораживание зарплат бюджетникам, а также повышение налогов. Это вызвало массовые акции протеста в стране.