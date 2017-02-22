В Турции завершили следствие по госперевороту в 2016 году

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Согласно сообщению, суд Стамбула направлено обвинительное заключение в отношении 24 подозреваемых в террористической деятельности. В их числе - главарь FETО Фетуллах Гюлен, а также шесть генералов и 17 офицеров, девять из которых скрываются от правосудия.

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"Прокуратура требует приговорить 10 обвиняемых, в том числе генералов Фетхи Алпая. Мехмета Наила Йигита, Озкана Айдогду и Эйюп Гюрлера, до 92 пожизненных сроков каждого в тюрьме строгого режима и 174 лет лишения свободы. Остальные 13 обвиняемых требуют приговорить минимум к трем пожизненным заключениям и к срокам до 30 лет лишения свободы в тюрьме строгого режима", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. На утро турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.