Германия выступает за интеграцию Грузии в НАТО

Правительство Германии еще раз выражает поддержку решениям Бухарестского саммита НАТО и заявляет, что это решение будет реализовано и Грузия станет членом НАТО.

Об этом заявил парламентский статс-секретарь Министерства обороны Германии Томас КОССЕНДАЙ сегодня после встречи с министром обороны Грузии Давидом СИХАРУЛИДЗЕ, передает «Новости – Грузия».

Как заявил Т.КОССЕНДАЙ журналистам, он передал слова поддержки Д.СИХАРУЛИДЗЕ и отметил, что Германия готова оказать помощь грузинским военным силам и Министерству обороны как в модернизации структуры министерства, так и в оснащении Вооруженных сил Грузии и в сфере военного образования.

Т.КОССЕНДАЙ отметил, что именно Германия оказала помощь в сфере военного образования и сформировании школы сержантов Грузии.

"Грузии выражает поддержку не только Германия, но и весь Евросоюз", - сказал статс-секретарь и в качестве примера указал на то, как быстро отреагировал ЕС и выслал наблюдателей в Грузию после конфликта с Россией в августе.

Т.КОССЕНДАЙ также подчеркнул важность продолжения мандата миссии ООН.

"Это очень важная миссия, и мы должны убрать недоверие, которое возникло в Грузии. Любой гражданин Грузии в любом регионе страны должен быть защищен. Я уверен, что малые изменения в формате мандата ООН не вызовут провозглашения в международном правовом плане тех территорий, которые временно оторваны от юрисдикции Грузии", - заявил Т.КОСЕНДАЙ, отметив, что Грузии нужно оказывать практическую помощь.

В свою очередь министр обороны Грузии Д.СИХАРУЛИДЗЕ выразил благодарность за четкую позицию Германии по членству Грузии в НАТО.