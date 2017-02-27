В Иране сообщили о масштабных военных учениях в стратегическом Ормузском проливе

Государственное телевидение сообщило, что двухдневные учения начались 26 февраля, передает Радио Свобода.

Согласно приказу командующего иранских ВМС адмирала Хабибуллы Сайяри, маневры охватят площадь в 2 миллиона квадратных километров в Оманском заливе и части Индийского океана.

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Государственная телекомпания показала кадры иранских военных кораблей и вертолетов, которые принимают участие в учениях. Также в сообщении указывалось, что на учениях не присутствовали силы иранской Революционной гвардии (Корпус стражей Исламской революции), которую ВМС США часто критикуют за притеснения судов США в международных водах.

5-й флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, отказался комментировать учения Ирана или возможное наблюдения за ними.

Почти треть мировой торговли нефтью морем проходит через Ормузский пролив, который неоднократно был объектом обострения между Соединенными Штатами и Ираном.