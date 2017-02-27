В Иране сообщили о масштабных военных учениях в стратегическом Ормузском проливе
Военно-морской флот Ирана сообщил о начале ежегодных учений вблизи стратегического для транспортировки нефти танкерами Ормузского пролива.
Государственное телевидение сообщило, что двухдневные учения начались 26 февраля, передает Радио Свобода.
Согласно приказу командующего иранских ВМС адмирала Хабибуллы Сайяри, маневры охватят площадь в 2 миллиона квадратных километров в Оманском заливе и части Индийского океана.
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Государственная телекомпания показала кадры иранских военных кораблей и вертолетов, которые принимают участие в учениях. Также в сообщении указывалось, что на учениях не присутствовали силы иранской Революционной гвардии (Корпус стражей Исламской революции), которую ВМС США часто критикуют за притеснения судов США в международных водах.
5-й флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, отказался комментировать учения Ирана или возможное наблюдения за ними.
Почти треть мировой торговли нефтью морем проходит через Ормузский пролив, который неоднократно был объектом обострения между Соединенными Штатами и Ираном.