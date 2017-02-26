Вице-президент Болгарии настаивает на снятии санкций с России

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова заявила о необходимости постепенной отмены санкций против России. Об этом она сказала в интервью болгарским СМИ.

По ее словам, это необходимо, ведь болгарские сельскохозяйственные производители и представители малого и среднего бизнеса, включая туристическую сферу, терпят огромные убытки.

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Йотова напомнила при этом, что аналогичной позиции придерживается и президент Болгарии Румен Радев.

Ранее, канцлер Австрии Кристиан Керн призвал пересмотреть санкции, введенные против Российской Федерации из-за вторжения в Украину, отметив, что благодаря режиму санкций не удалось получить достаточного прогресса.

Он подчеркнул, что Европейский Союз, вероятно, должен обдумать новые подходы, каким образом внедрить рычаги влияния на президента РФ Владимира Путина, чтобы добиться большего успеха и чтобы это приносило меньше экономический ущерб Европе