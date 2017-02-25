Ответственность за взрывы в сирийском Хомсе взяла на себя "ан-Нусра"

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Согласно сообщению группировки, являющейся одним из отделений "Аль-Каиды", в нападении принимали участие пятеро боевиков "Джабхат Фатх аш-Шам".

Читайте такжеТеракт под сирийским Эль-Бабом: из-за взрыва автомобиля погибли более 40 человек

Ранее правозащитники сообщили, что по меньшей мере шесть смертников взорвали себя у зданий службы госбезопасности и военной разведки. По данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за правами человека, в результате взрывов погибли по меньшей мере 42 человека.

Власти провинции Хомс ранее подтвердили информацию о взрывах и сообщили, что жертвами скоординированных нападений в находящихся под усиленной охраной районах Гута и Мохата стали по меньшей мере 32 человека.