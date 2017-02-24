Теракт под сирийским Эль-Бабом: из-за взрыва автомобиля погибли более 40 человек

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Сообщается, что взрывное устройство привел в действие смертник. Большинство погибших - члены поддерживаемых Турцией повстанческих группировок, которые заняли Эль-Баб после того, как оттуда ушли боевики ИГ.

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Факт взрыва подтверждают и турецкие военные. По их данным, среди погибших оказались как минимум двое военнослужащих турецкой армии. Ответственность за случившееся на себя пока никто не взял.

Reuters отмечает, что взрывчатка принадлежала террористической группировке "Исламское государство". Как сообщает Al Jazeera, погибли по меньшей мере 45 человек, десятки ранены.

Турецкая армия объявила о взятии Эль-Баба еще 16 февраля, однако фактически бои в городе продолжились и после этого. Боевики группировки "Исламское государство" удерживали город с конца 2013 года.

Город Эль-Баб находится всего в 30 км от границы с Турцией. Он считался последним оплотом ИГ в провинции Алеппо на севере Сирии. Наступление на него с юго-западного направления вела также сирийская армия.

Однако взять город оказалось сложнее, чем ожидалось, из-за упорного сопротивления боевиков ИГ.

Ранее иракская армия освободила от ИГИЛ аэропорт Мосула.