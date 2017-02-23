В Германии назвали "безвкусной" идею Шойгу построить копию Рейхстага для тренировки юноармейцев

18:09, 23 февраля 2017
Мир
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Немецкие политики ожидают от России более ответственную политику.

Здание Рейхстага, где в наши дни заседает Бундестаг / Иллюстрация REUTERS

Бывший министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг назвал "безвкусной" идею главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу построить в парке "Патриот" в Подмосковье макет Рейхстага, который будет использоваться для тренировки молодежи штурмовать здания, сообщает немецкая газета Bild.

При этом Юнг призвал Кремль вернуться к международному сотрудничеству: "Вместо того, чтобы устраивать дальнейшие провокации, нам нужно взаимопонимание и сотрудничество... Мир нуждается в экономической, социальной и политической безопасности вместо возобновления сражений прошлого".

Также "безвкусной" эту идею назвал и депутат Бундестага от ХДС Карл-Георг Вельманн, являющийся при этом членом германо-российской парламентской группы в Бундестаге, сообщает MDR.

Политик заявил, что ожидает от России "ответственную политику по разрядке ситуации". По его мнению, правительство Германии должно "выразить российскому правительству свое недовольство через соответствующие каналы".

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Теги: #Шойгу#Бундестаг#Рейхстаг