В Германии назвали "безвкусной" идею Шойгу построить копию Рейхстага для тренировки юноармейцев
Немецкие политики ожидают от России более ответственную политику.
Бывший министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг назвал "безвкусной" идею главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу построить в парке "Патриот" в Подмосковье макет Рейхстага, который будет использоваться для тренировки молодежи штурмовать здания, сообщает немецкая газета Bild.
При этом Юнг призвал Кремль вернуться к международному сотрудничеству: "Вместо того, чтобы устраивать дальнейшие провокации, нам нужно взаимопонимание и сотрудничество... Мир нуждается в экономической, социальной и политической безопасности вместо возобновления сражений прошлого".
Также "безвкусной" эту идею назвал и депутат Бундестага от ХДС Карл-Георг Вельманн, являющийся при этом членом германо-российской парламентской группы в Бундестаге, сообщает MDR.
Политик заявил, что ожидает от России "ответственную политику по разрядке ситуации". По его мнению, правительство Германии должно "выразить российскому правительству свое недовольство через соответствующие каналы".