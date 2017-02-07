СМИ подсчитали, во сколько России обошелся поход в Сирию горемычного "Адмирала Кузнецова"

Россия заплатила за сирийский поход авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и кораблей сопровождения от 7,5 млрд до 10 млрд рублей (около $127-$170 миллионов). Такие данные приводятся в расследовании "РБК".

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В стоимость похода корабельной группы во главе с тяжелым авианосным крейсером "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" входят расходы на питание (от 306,4 млн до 325,5 млн руб.), топливо (от 1,1 млрд до 1,5 млрд руб.), боевые вылеты (1,47 млрд руб.), стоимость потерянных боевых машин (от 4,5 млрд до 6,7 млрд руб.) и "боевые" надбавки (38,3 млн руб.).

"За время похода потерпели крушение два истребителя — МиГ-29К и Су-33. По словам независимого военного аналитика Антона Лаврова, стоимость утраченной техники можно оценить исходя из поставок вооружения в другие страны. Так один МиГ-29К согласно контракту с Индией, заключенному в 2010 году, стоит $51,7 млн, указывает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Оценку, близкую к индийскому контракту, дал РБК военный эксперт Алексей Леонков. По его данным, стоимость одного истребителя МиГ-29К в зависимости от комплектации и условий контракта варьируется в пределах $35–45 млн. Таким образом, замена двух вышедших из строя истребителей могла обойтись российскому бюджету в сумму от $70 до 103,4 млн (от 4,5 млрд до 6,7 млрд руб. по курсу ЦБ на дни аварий)", - говорится в статье.

Журналисты отмечают, что реальная стоимость похода может оказаться больше, так как минобороны РФ не публиковало данные об использовании подводного флота и вооружения группы кораблей в ходе операции.

Как известно, авианосная группа Северного флота РФ в составе крейсера "Адмирал Кузнецов", тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также судов обеспечения — танкеров и буксиров, отправилась к берегам Сирии 15 октября.

29 декабря 2016 года Путин согласился с предложением российского Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии. В январе 2017 года группа "Кузнецова" покинула берега Сирии.

Военные эксперты подчеркивают, что авианосец "Адмирал Кузнецов" имеет статус наиболее проблемного корабля флота РФ - силовая установка корабля быстро перестала соответствовать предъявляемым требованиям.

Начиная с 2010 года, в РФ всерьез заговорили о необходимости модернизации «Кузнецова», которая включала бы средний ремонт корабля с заменой ряда систем. Изначально ремонт планировалось начать в 2012 году и завершить в 2017-м, но сделать это вовремя помешал дефицит мощностей.

Главной проблемой «Кузнецова» остается его энергетическая установка, в основном поддерживаемая в рабочем состоянии за счет «каннибализации».

Недооценивать проблему невозможно - авианосцы весьма требовательны к возможностям своих ходовых систем и скорости хода, которая должна облегчать подъем самолетов с полной взлетной массой, обеспечивая дополнительные 50-60 километров в час к собственной взлетной скорости летательного аппарата.