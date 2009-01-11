Еврокомиссия не понимает, почему Россия задерживает поставки газа

Еврокомиссия заявляет, что миссия готова мониторить транзит газа, поэтому не видит оснований для последующей задержки с поставкой.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

По данным Еврокомиссии, мониторинговая миссия уже присутствует на измерительной станции "Суджа" (Российская Федерация).

На территории Украины одна группа экспертов прибыла в Луганск для мониторинга транзита газа на измерительных станциях в населенных пунктах Писаревка и Сохрановка. Сегодня же вечером группа экспертов должна прибыть на компрессорную станцию Орловка на западной границе Украины. Еще одна группа отправилась в Ужгород для наблюдения за транзитом газа на измерительных станциях Берегово и Теково. Третья группа, которая должна работать на западной границе, уже в пути к пункту Дроздовичи.

В Киеве группа экспертов имеет доступ к основному диспетчерскому центру “Нафтогаза Украины”, и уже сделала свой первый доклад.

Еще одна группа экспертов будет размещена на основном диспетчерском центре “Газпрома” в Москве.

Кроме того, Еврокомиссия отмечает, что все стороны получили копии подписанного вчера протокола о работе мониторинговой миссии.