Баррозу и Пибалгс приветствуют подписание газового протокола

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ и комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС приветствуют подписание протокола о мониторинге транзита газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в их заявлении, обнародованном сегодня ночью.

“Я искренне приветствую документ, которой устанавливает границы компетенции мониторинговой миссии, подписанный Россией, Украиной и Еврокомиссией. Это должно было бы сейчас дать возможность возобновить поставки газа из России в ЕС”, - заявил Ж.БАРРОЗУ.

“Сейчас, с определенным кругом полномочий, мониторинговая миссия начнет работу как можно скорее, надеясь, что очень скоро будет газ, движение которого они должны мониторить, и который транспортируется европейским гражданам, очень нуждающихся в нем”, - заявил А.ПИБАЛГС.