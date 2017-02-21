Альтернативы военной силе не видят: в России объяснили наращивание ядерных сил
Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что военная сила становится главным инструментом решения международных проблем, поэтому Россия будет развивать стратегические ядерные силы.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в ходе лекции в Московском государственном институте международных отношений (университете).
«Отношения между государствами становятся все более напряженными. Обостряется борьба за обладание ресурсами и контролем над маршрутами их транспортировки. Попытки Запада во главе с США затормозить процесс становления нового и более справедливого мироустройства ведут к нарастанию хаоса, анархии и встречают отторжение со стороны многих государств», - заявил Шойгу.
«Неустойчиво функционируют международные организации, призванные обеспечивать глобальную безопасность. Военная сила становится главным инструментом решения международных проблем», - считает он.
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При этом Шойгу заметил, что серьезным фактором является угроза международного терроризма и добавил, что все чаще экстремистами для распространения своих идей и вербовки новых членов террористических группировок используется информационное пространство.
«В этих условиях необходимо объединять усилия государственных и общественных институтов для продвижения и защиты национальных интересов, укрепления обороны нашей страны. Безусловным приоритетом на этом направлении для нас остается развитие стратегических ядерных сил. Наличие у России ядерного оружия обеспечивает гарантированное сдерживание агрессии против нее со стороны любого иностранного государства», - сказал он.
Также Шойгу сообщил, что в настоящее время идет масштабное оснащение ракетных войск стратегического назначения современными ракетными комплексами. На флот поступают новые атомные подводные лодки с баллистическими и крылатыми ракетами, не имеющими аналогов в мире. Активно модернизируются самолеты стратегической авиации Ту-160 и Ту-95МС.
«Это позволит до конца 2020 года довести оснащенность стратегических ядерных сил современным вооружением в целом до 90%, а ракетных войск стратегического назначения – до 62%. Уверен, что это отобьет желание у любого потенциального агрессора посягнуть на безопасность нашей страны», - добавил он.