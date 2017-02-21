Альтернативы военной силе не видят: в России объяснили наращивание ядерных сил

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в ходе лекции в Московском государственном институте международных отношений (университете).

«Отношения между государствами становятся все более напряженными. Обостряется борьба за обладание ресурсами и контролем над маршрутами их транспортировки. Попытки Запада во главе с США затормозить процесс становления нового и более справедливого мироустройства ведут к нарастанию хаоса, анархии и встречают отторжение со стороны многих государств», - заявил Шойгу.

«Неустойчиво функционируют международные организации, призванные обеспечивать глобальную безопасность. Военная сила становится главным инструментом решения международных проблем», - считает он.

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При этом Шойгу заметил, что серьезным фактором является угроза международного терроризма и добавил, что все чаще экстремистами для распространения своих идей и вербовки новых членов террористических группировок используется информационное пространство.

«В этих условиях необходимо объединять усилия государственных и общественных институтов для продвижения и защиты национальных интересов, укрепления обороны нашей страны. Безусловным приоритетом на этом направлении для нас остается развитие стратегических ядерных сил. Наличие у России ядерного оружия обеспечивает гарантированное сдерживание агрессии против нее со стороны любого иностранного государства», - сказал он.

Также Шойгу сообщил, что в настоящее время идет масштабное оснащение ракетных войск стратегического назначения современными ракетными комплексами. На флот поступают новые атомные подводные лодки с баллистическими и крылатыми ракетами, не имеющими аналогов в мире. Активно модернизируются самолеты стратегической авиации Ту-160 и Ту-95МС.

«Это позволит до конца 2020 года довести оснащенность стратегических ядерных сил современным вооружением в целом до 90%, а ракетных войск стратегического назначения – до 62%. Уверен, что это отобьет желание у любого потенциального агрессора посягнуть на безопасность нашей страны», - добавил он.