В пригороде Стокгольма полиция открыла огонь из-за массовых беспорядков
Полиция Стокгольма открыла предупредительные выстрелы из-за массовых беспорядков в пригороде шведской столицы.
Как передает РБК, вечером в понедельник в районе Ринкебю на севере шведской столицы начались массовые беспорядки.
Десятки бунтовщиков поджигали автомобили и грабили магазины.
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На место происшествия были вызваны отряды полиции. Участники беспорядков начали забрасывать их камнями, в ответ на что полицейские сделали предупредительные выстрелы.
Всего, по данным полиции, было сожжено восемь автомобилей. Пострадали два человека, в том числе владелец магазина, который пытались ограбить нападавшие.
СМИ также сообщают, что участники беспорядков - иммигранты, и волнения вспыхнули после того, как сотрудники полиции попытались задержать одного из них.