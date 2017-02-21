В пригороде Стокгольма полиция открыла огонь из-за массовых беспорядков

Как передает РБК, вечером в понедельник в районе Ринкебю на севере шведской столицы начались массовые беспорядки.

Десятки бунтовщиков поджигали автомобили и грабили магазины.

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На место происшествия были вызваны отряды полиции. Участники беспорядков начали забрасывать их камнями, в ответ на что полицейские сделали предупредительные выстрелы.

Всего, по данным полиции, было сожжено восемь автомобилей. Пострадали два человека, в том числе владелец магазина, который пытались ограбить нападавшие.

СМИ также сообщают, что участники беспорядков - иммигранты, и волнения вспыхнули после того, как сотрудники полиции попытались задержать одного из них.