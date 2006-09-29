Генсек НАТО призывает Россию и Грузию к сдержанности

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп призвал Россию и Грузию "к сдержанности" в связи с последними событиями в отношениях между двумя странами.

"Я призываю (Россию и Грузию) к сдержанности и деэсклации", - заявил генсек НАТО на пресс-конференции в Портороже (Словения).

Он отметил, что альянс не может напрямую влиять на отношения России и Грузии.

"Кроме моего призыва, НАТО не может играть прямой роли в этой ситуации", - констатировал Я.СХЕФФЕР.

Как сообщал УНИАН, после задержания российских военных в Грузии 27 сентября МИД России отозвал для консультаций в Москву посла РФ в Тбилиси Вячеслава КОВАЛЕНКО, а также заявил о эвакуации сотрудников российских учреждений в Грузии и членов их семей.

В то же время спикер Совета Федерации РФ Сергей МИРОНОВ заявил, что действия грузинских властей могут привести к войне. По его словам, в истории аналогичные приступы шпиономании уже становились этапом подготовки государства к развязыванию военных действий.