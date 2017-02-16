"Виноват Госдеп": МИД "дружественной" России предупредил своих граждан об опасности поездок в 111 стран

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий к ним со стороны американских правоохранительных органов. В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с США договоры о выдаче (список таких государств размещен на сайте Госдепартамента)», - говорится в сообщении.

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В список входят страны Европы, Египет, Турция, Индия, Шри-Ланка, Таиланд, Израиль и другие страны.

В сообщении говорится, что «вопреки нашим неоднократным призывам наладить российско-американское сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (от 1999 года), по-прежнему фиксируются случаи неприемлемой практики «охоты» за россиянами по всему миру».

Количество инцидентов такого рода превысило три десятка.