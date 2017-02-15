В МИД РФ заговорили о "создававшемся веками общем пространстве" Украины и России

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она отметила, что 8 февраля Украинской институт национальной памяти анонсировал начало информационной кампании "Ответ непокоренного народа", в рамках которой "в сознании украинского народа и международной общественности планируется изменить устоявшиеся исторические оценки деятельности УПА".

По её словам, такие инициативы делаются на фоне того, что "творится на Донбассе".

Захарова считает такую инициативу "русофобской", которую проводят "национал-радикалы всех мастей" с целью разрушить "создававшееся веками общее российско-украинское историческое, культурное и цивилизационное пространство".

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"Делается это в угоду всем тем, кто выстраивает свои концепции на примитивном восприятии России как врага Украины. Это очень простая концепция, которая вкладывается в сознание жителей Украины", - заявила Захарова.

В частности, она возмущена тем, что украинские историки пытаются донести, что УПА боролась как с гитлеровскими захватчиками, так и коммунистическим режимом.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.