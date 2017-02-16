Шойгу хочет объяснений от главы Пентагона из-за слов о "позиции силы" в диалоге с Россией

Таким образом он прокомментировал слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса, заявившего на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой "с позиции силы", пишет ТАСС.

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"Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны. Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Данфордом ждем разъяснений позиции Пентагона", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, такое заявление глава Пентагона сделал в ночь на 16 февраля (по Киеву).

"Мы остаемся открытыми к возможностям относительного возобновления партнерских отношений с Москвой, в то же время оставаясь реалистичными в наших ожиданиях и обеспечиваем нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы", - сказал он.