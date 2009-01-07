США за возобновление переговоров Газпрома и Нафтогаза

Белый дом приветствует решение о возобновлении 8 января с.г. переговоров по газовому вопросу между Газпромом и "Нефтегазом Украины", говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США Шона Маккормака. В сообщении также отмечается, что Вашингтон озабочен нынешней эскалацией газового конфликта между Россией и Украиной, который привел к сокращению поставок природного газа европейским потребителям. Ш.Маккормак особо подчеркнул, что отключение газа в данной ситуации является "абсолютно неприемлемым".

"Данный эпизод в очередной раз показывает острую необходимость диверсифицировать поставки природного газа, равно как и других энергоресурсов", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

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