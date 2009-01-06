Еврокомиссия не будет применять Энергетическую хартию против Украины

Еврокомиссия не видит оснований для применения положений Европейской энергетической хартии против Украины.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ.

«Нынешняя проблема – между Россией и Украиной. Россия не ратифицировала Энергетическую хартию», - сказал он.