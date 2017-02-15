Могерини обеспокоена возможной потерей США лидирующей роли в мире

Об этом она сказала после двухдневного визита в Вашингтон в интервью Die Welt.

"Я еще никогда не видела США такими поляризированными, такими разобщенными и так обремененными конфликтами, как сейчас. В то же время тому, кто хотел бы иметь мировое лидерство, нужно быть внутренне сильным, уверенным в себе и сплоченными", - сказала Могерини.

При этом она опасается, что подобная динамика также может иметь негативное влияние на глобальную стабильность.

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"Если крупнейшая демократия в мире испытывает напряженность такой силы, тогда это может стать дестабилизирующим фактором для всего остального мира", - добавила Могерини.

Могерини ожидает, что в будущем прагматичные отношения между Европой и Соединенными Штатами будут преобладать. "Мы перейдем в наших отношениях на новый этап. Нам нужно прощупывать разные темы, чтобы посмотреть, где есть точки соприкосновения. Но в этом нет никакой драмы. В будущем, вероятно, это даст больше тем, в которых у европейцев и администрации США различные позиции".

Как ранее сообщал УНИАН, по словам представителя ЕС Совета ЕС Иана Борга, украинский вопрос был центральным во время переговоров высокого представителя Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини с представителями новой администрации президента США Дональда Трампа.

Могерини посетила Вашингтон на прошлой неделе, где встречалась со своими американскими коллегами. «Она использовала эту возможность, чтобы еще раз огласить общую позицию ЕС, в том числе и относительно санкций. Мы не видим санкции как цель, но как инструмент. Мы продолжаем говорить снова и снова, что, когда Минские договоренности будут выполнены, санкции будут сняты. Это также означает, что, как долго договоренности не будут выполнены, санкции будут оставаться на месте», - добавил Борг.