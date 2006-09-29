Грузия выдвинула официальное обвинение российским офицерам

МВД Грузии сообщило, что четырем российским офицерам предъявлено официальное обвинение в шпионаже.

Как сказал РИА Новостиначальник администрации грузинского МВД Шота Хизанишвили, обвинение предъявлено подполковнику Александру Савва, подполковнику Дмитрию Казанцеву, подполковнику Александру Баранову и капитану второго ранга Александру Завгороднему.

Кроме того, сообщил представитель МВД, обвинение в шпионаже предъявлено 11 гражданам Грузии.

По словам Хизанишвили, сегодня же суд изберет в отношении российских офицеров меру пресечения на время следствия.

Дело передано в городской суд Тбилиси, уточнил он.

Хизанишвили подтвердил факт освобождения контрактника Руслана Скрыльникова.

"В настоящее время правоохранительными органами задержаны четыре российских офицера. Что касается старшины-контрактника Руслана Скрыльникова, он являлся водителем задержанных и после того, как следствие задало ему несколько вопросов, военнослужащий был отпущен", - заявил Хизанишвили.

Что касается задержанного в Батуми Амира Асланяна, о котором ранее сообщалось, что он является российским офицером, то, как сказал глава администрации МВД Грузии, Асланян - гражданин Грузии.

Задержанным гражданам Грузии также предъявлено обвинение в измене Родине.