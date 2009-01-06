Израильские войска окружили город Газа

В секторе Газа продолжается военная операция израильских войск. Как сообщает Радио Свобода, армия с трёх сторон окружила город Газа, но пока не начинает штурма - во избежание крупных потерь при возможных боевых действиях в городских условиях.

Накануне Израиль отверг миротворческую инициативу Европейского Союза, с которой выступили президент Франции Николя Саркози и министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг.

Израильское командование подтвердило потерю трех солдат, погибших в результате ошибки: огонь по своим открыл израильский танк. 20 солдат получили ранения.

За десять дней операции Израиль потерял убитыми 5 военнослужащих. Число убитых палестинцев, по данным медиков, превышает 550.