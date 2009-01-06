В Латвии ужесточают закон о государственном языке

В Латвии ужесточают правила использования госязыка. Как сообщает Радио Свобода, инициативы по ужесточению лингвистического законодательства исходят как снизу, так и сверху. С одной стороны, - это принятые Сеймом поправки к закону о государственном языке, предусматривающие увеличение штрафов за недостаточное его использование, а также расширение списка профессий, представителям которых необходимо владеть латышским языком, подтвердив это соответствующим удостоверением. В списке - более тысячи профессий, среди которых - спортсмены, артисты цирка, клоуны, охранники, гадалки и экстрасенсы. За соблюдением закона следят, по меньшей мере, пять госструктур с параллельными функциями.

С другой стороны, - инициативы снизу. При молодежном национал-радикальном объединении "Все Латвии" создан своеобразный штаб наподобие добровольной народной дружины. Его активисты ходят по фирмам и магазинам, вычисляя слабо, с их точки зрения, владеющих госязыком жителей. Штраф за недостаточное использование латышского языка на рабочем месте от 100 до 400 долларов.