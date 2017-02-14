Берлин и Париж должны возглавить процесс объединения Европы - Меркель

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в связи с визитом в Германию французского премьера Бернара Казнёва, как сообщает DW.

Приезд в ФРГ стал для главы французcкого правительства первым двусторонним зарубежным визитом после занятия им в декабре 2016 года данного поста.

По словам Казнёва, ранее возглавлявшего МВД Франции, партнерство двух стран - это "настоящая и повседневная реальность".

"В эти беспокойные времена, когда голоса популистов становятся все громче как в Европе, так и в мире", "наша общая обязанность заключается, в первую очередь, в том, чтобы найти конкретные ответы для тех, кто сомневается, что у Европы", как у совокупности входящих в нее государств, есть "добавленная стоимость", - отметил новый премьер Франции.

Читайте такжеШтайнмайер избран президентом Германии (фото)

Центральными предметами обсуждения в ходе встречи с Меркель Казнёв назвал проблему безопасности и борьбы с терроризмом, миграционную политику и меры по повышению занятости населения. Глава французского правительства высоко оценил мужество Меркель при урегулировании кризиса с беженцами, однако обратил внимание на необходимость вывести "на более высокий уровень контроль над внешними границами ЕС".