Дэвиду Боуи посмертно присвоили четыре премии "Грэмми"

Британскому музыканту Дэвиду Боуи присвоили четыре премии «Грэмми» посмертно в ходе проведения 59-й церемонии награждения премии в Лос-Анджелесе, пишет Русская служба BBC.

В частности, последняя пластинка Боуи "Blackstar" победила в номинациях "лучший альтернативный альбом" и "лучший инжиниринг неклассического альбома".

Также статуэтка за лучшее оформление альбома также досталась дизайнеру Джонатану Барнбруку, который работал над обложкой и буклетом "Blackstar".

Кроме того, Боуи победил в номинациях "лучший рок-исполнитель" и "лучшая рок-композиция".

Как сообщал УНИАН ранее, испанские биологи нашли в прибрежных водах Кубы моллюска-хамелеона и назвали его в честь умершего в 2016 году британского музыканта Дэвида Боуи.

Имя Боуи было выбрано для голожаберного именно потому, что на протяжении всей карьеры британский исполнитель многократно менял свои образы на сцене во время концертов и музыкальных клипах.