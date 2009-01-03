Израиль подтвердил начало наземной операции в секторе Газа

Израиль подтвердил, что начал в субботу вечером наземную операцию в секторе Газа, передает агентство France Presse со ссылкой на пресс-секретаря ЦАХАЛ.

По словам другого представителя ЦАХАЛ, целью операции является захват части территорий, используемых боевиками ХАМАС для ракетных обстрелов юга Израиля. Это подтвердил премьер-министр Израиля Эхуд ОЛЬМЕРТ.

Вторжению предшествовала неделя воздушных бомбардировок и несколько часов артиллерийской подготовки. О готовности к началу наземной фазы военные объявили несколько дней назад, проведя мобилизацию резервистов и стянув к границе анклава крупные силы пехоты, бронетехники и артиллерии.

Напомним, операция Израиля под названием "Литой свинец" началась утром 27 декабря. В результате многочисленных авиаударов израильской авиации, по данным France Presse, погибли более 450 палестинцев, еще более 2300 получили ранения.