Словакия не видит проблемы в небольшом сокращении поставок газа

Словакия зафиксировала незначительное сокращение поставок российского газа, идущего через Украину, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Словацкого газового предприятия (SPP) Дана Кршакова.

По ее словам, в Братиславе ситуацию оценивают как стандартную, так как подобного рода незначительное снижение иногда наблюдается зимой. "Это небольшое снижение, для нас это не проблема", - сказала Кршакова. При этом, она не стала уточнять, на сколько процентов произошло снижение.

Министр экономики Словакии Любомир Ягнатек принял в пятницу делегацию Украины, которая прибыла пояснить позицию Киева в связи с возникшим газовым спором между РФ и Украиной. Словацкий министр отметил, что Братислава "не намерена вмешиваться в газовый спор" между Киевом и Москвой.