"Непотопляемый авианосец" Путина в южном "предбрюшье" НАТО

Милитаризация Крыма идет полным ходом. И действия России по наращиванию вооружений и повышению ядерного потенциала на полуострове являются реализацией стратегии, которая была заложена сразу после того, как Крым был аннексирован Российской Федерацией.

Во-первых, еще в ходе действий вооруженных сил России, в результате которых и произошла аннексия Крыма, да и впоследствии, Путин заявлял, что РФ была готова при необходимости вести боевые действия, вплоть до применения тактического ядерного оружия.

Во-вторых, Путин также заявлял, что рассматривает Крым как «крепость» и «непотопляемый авианосец», который находится в южном «предбрюшье» НАТО.

Таким образом, формулируется стратегия и закладывается видение Крыма как географического места, которое будет использовано в стратегических военных целях Кремля. А раз так, и это решение принято верховным главнокомандующим РФ, дальше следует реализация этой стратегии, то есть наращивание на полуострове средств противовоздушной обороны, ударных и авиационных средств, наземных систем «берег-корабль», а также ядерных сил. Такие действия ведутся и свидетельствуют о том, что утвержденная Москвой стратегия реализовывается.

Во-вторых, Путин также заявлял, что рассматривает Крым как «крепость» и «непотопляемый авианосец», который находится в южном «предбрюшье» НАТО

Также уже сформулировано, на кого направлены эти действия. Информация о мерах по милитаризации Крыма подается открыто и для внутреннего потребления в России, и для мирового сообщества, особенно для государств, которые являются членами НАТО. Москва подает сигнал всем: и своему народу, и лидерам других государств. Таким образом, демонстрируется, что это делается в противовес тому, что НАТО расширяется на восток, а также мог бы расшириться и на юг, но Путин предпринял действия по упреждению — занял территорию Крыма и развивает ее в военно-стратегическом плане.

Представляет ли это угрозу для Украины, прямо не говорится. Но, понятно всем - не только экспертам и действующим руководителям нашего государства, военному руководству и руководству силовых структур - что все действия по милитаризации полуострова предпринимаются, в том числе, и для того, чтобы оказывать влияние на Украину, а, при необходимости, использовать для того, чтобы наносить удары по ней с юга.

Таким образом, демонстрируется, что это делается в противовес тому, что НАТО расширяется на восток, а также мог бы расшириться и на юг, но Путин предпринял действия по упреждению — занял территорию Крыма и развивает ее в военно-стратегическом плане

Что касается готовности Украины реагировать на такие угрозы с южного направления, то, с одной стороны, сегодня мы готовы гораздо в большей степени, чем это было в 2014 году. Но, с другой стороны, в данный момент нам нужно действовать так, как мы это и делаем сейчас, — чтобы противник понимал, что его действия на линии соприкосновения, в «серой зоне» уже не могут проводиться как угодно и как бы им хотелось. Поскольку Украина оказывает сопротивление. Более того, при необходимости и контратакует, занимая, на тактическом уровне, доминирующие высоты или территории и населенные пункты, которые, согласно Минским соглашениям, должны были изначально отойти к Украине.

Кстати, не раз поднимался этот вопрос по Дебальцево, но Россия не реагирует. Ими все захвачено, им можно. Теперь же, когда мы отвоевываем позиции, поднимается пропагандистский шум.

Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины