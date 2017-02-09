Самые зажигательные со времен Гитлера и Сталина: журналист об угрозе начала мировой войны от тандема Трамп-Путин

Президенты двух сильнейших военных держав – США и России Дональд Трамп и Владимир Путин угрожают спровоцировать полноценную мировую войну. Об этом в журнале «Новое время» написал российский журналист Семен Новопрудский.

Новопрудский считает, что угроза войны в мире существует как в случае дружбы Трампа и Путина, так и их вражды.

«Проблема в том, что цели и политический почерк Трампа и Путина с учетом их личных амбиций и военного потенциала США и России несут угрозу полноценной мировой войны независимо от того, как сложатся в этой паре личные отношения. Одинаково опасна и их дружба, и вражда. Кстати, Сталин и Гитлер начинали как союзники и даже развязали Вторую мировую войну именно в таком качестве», - считает он.

Читайте такжеТрамп становится на сторону Путина в своих заявлениях о российском вторжении в Украину - NYT

При этом журналист также отмечает, что проблема в том, что формально мировая война уже началась, ведь отношение до конфликта в Украине все же имеют и другие страны, кроме Украины и России, которые присоединились к санкциям.

"Сейчас проблема в том, что формально мировая война уже идет. В войну на территории Украины, кроме начального детонатора конфликта, которым стала Россия, так или иначе вовлечены страны, которые присоединились к санкциям. Война на Ближнем Востоке с главными центрами в Ираке и Сирии и совсем проходит при участии семи десятков государств», - считает Новопрудский.

Полный материал читайте в свежем номере журнала "Новое время".

Как сообщал УНИАН ранее, из-за своего безграничного восхищения "сильной рукой" и равнодушия к вторжению России на территорию соседей и в Сирии, президент Дональд Трамп, похоже, готов позволить Москве добиваться своих экспансионистских целей, по крайней мере до определенной степени.

Согласно сообщениям в прессе, его команда готовит определенного рода крупную сделку с Владимиром Путиным: никому ненужную "помощь" в войне против ИГИЛ могут обменять на уступки в отношении Украины, а также в обмен на военные базы на Ближнем Востоке.