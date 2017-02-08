Евросоюз раскритиковал приговор российскому оппозиционеру Навальному

Соответствующее заявление распространила внешнеполитическая служба Евросоюза, передает Медуза.

В заявлении также сказано, что приговор Навального «фактически убирает его с политической арены» и «ставит серьезные вопросы о справедливости демократического процесса в России».

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля Навальный был осужден Ленинским райсудом города Кирова (РФ) по "делу "Кировлеса" к 5 годам условно, второй фигурант дела Петр Офицеров получил 4 года условно.

Навальный и Офицеров свою вину не признали и просили суд их оправдать.

Ранее Верховный суд России отменил приговор Навальному по делу "Кировлеса", который делал невозможным его участие в президентских выборах.