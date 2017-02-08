Российского оппозиционера Навального приговорили к 5 годам условно

В России Ленинский райсуд Кирова признал политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова виновными в растрате 16 миллионов рублей ФГУП "Кировлес". Об этом сообщает "Дождь".

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Дело рассматривал судья Алексей Втюрин. Он приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно, Офицерова — к четырем годам условно. Кроме этого, Навальный и Офицеров должны будут выплатить штрафы по 500 тысяч рублей. Навальный уже заявил о намерении обжаловать приговор.

Навальный и Офицеров свою вину не признали и просили суд их оправдать.

Следствие считает, что Навальный и Офицеров вынудили госпредприятие "Кировлес" продать по заниженной цене Вятской лесной компании (ВЛК) 10 тысяч кубометров леса на сумму 16 миллионов рублей. Затем ВЛК, которую создал Петр Офицеров, перепродала продукцию с наценкой. Обвиняемые свою вину отрицали и говорили, что приобрели продукцию на основании договора за 15,5 млн рублей, а затем реализовали покупателям за 17 млн рублей.

Издание отмечает, что приговор вступит в силу после апелляции.

"Согласно действующему законодательству, если это произойдет, то Навальный лишится права принимать участие в президентских выборах в 2018 году. По мнению политика, пересмотр дела нужен был для того, чтобы не допустить его до выборов, но вне зависимости от решения суда он собирается продолжить избирательную кампанию", - говорится в статье.

Глава штаба Навального Леонид Волков отметил, что приговор не должен повлиять на кампанию Навального. Он также предположил, что нарушения в новом приговоре по делу "Кировлеса" обнаружит ЕСПЧ.

Как писал УНИАН, ранее Верховный суд России отменил приговор Навальному по делу "Кировлеса", который делал невозможным его участие в президентских выборах.

Навальный стал известен на волне протестов в РФ против фальсификации результатов выборов в Госдуму 4 декабря 2011 года. Несогласные с очередной победой партии власти «Единая Россия» создали движение «За честные выборы», которое координирует деятельность оппозиционеров. Одним из популярных лозунгов оппозиции, который придумал Навальный, стал лозунг «Единая Россия – партия жуликов и воров». 15 октября 2014 года Навальный заявил, что Крым - это часть России, и выразил уверенность в том, что полуостров останется в составе РФ.

"Крым сейчас является частью Российской Федерации. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я тоже сильно советую не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины", - сказал Навальный. Он добавил, что даже в случае избрания его президентом России Крым все равно не вернется в состав Украины. "Крым - это что, бутерброд с колбасой, что ли? Его туда-сюда возвращать", - отметил он. Ранее Навальный осуждал оккупацию Крыма Россией, называя это нарушением международных договоренностей.