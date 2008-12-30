Медведев подписался под продлением президентских полномочий

16:23, 30 декабря 2008
Мир
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Госдума РФ получила +1 год

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал поправки в Конституцию, продлевающие сроки полномочий Президента и Государственной думы РФ.

Как сообщает радио «Свобода», согласно закону, глава государства избирается на 6 лет, а депутаты Госдумы России - на 5 лет. Сегодня эти сроки равны 4 годам.

В ноябре поправки были приняты нижней палатой парламента и одобрены Советом Федерации. Позже они были утверждены законодательными собраниями российских регионов.

 

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