Медведев подписался под продлением президентских полномочий
16:23, 30 декабря 2008Мир
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Госдума РФ получила +1 год
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал поправки в Конституцию, продлевающие сроки полномочий Президента и Государственной думы РФ.
Как сообщает радио «Свобода», согласно закону, глава государства избирается на 6 лет, а депутаты Госдумы России - на 5 лет. Сегодня эти сроки равны 4 годам.
В ноябре поправки были приняты нижней палатой парламента и одобрены Советом Федерации. Позже они были утверждены законодательными собраниями российских регионов.
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