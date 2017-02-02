"Пока придумали так": в России объяснили создание пограничной зоны с Беларусью

Об этом рассказал высокопоставленный источник в администрации президента России, передает Дождь.

Решение Москвы связано с "миграционными и террористическими угрозами", объясняют в Госдуме.

"Россия должна была что-то предпринять в связи с историей по визам, пока придумали так", — сказал собеседник в Кремле. По его словам, с отношениями Минска и Москвы "все будет хорошо".

Источник в АП России также усомнился в том, что Беларусь может выйти из состава Евразийского экономического союза и из Организации договора о коллективной безопасности. Ранее о такой возможности сообщило агентство Regnum со ссылкой на неназванный источник.

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Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что "в связи с обострением миграционной проблемы" пропускные пункты создают и страны ЕС, в том числе государства Шенгенского соглашения.

Ранее, 9 января 2016 года, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который позволит гражданам 80 стран, в том числе США и всех государств ЕС, находиться в стране без визы в течение пяти дней.

О решении России установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью стало известно 1 февраля.

Представитель МИД Беларуси Мария Ваньшина заявила, что Россия не предупредила республику о своем решении установить пограничную зону.