В Стамбуле вооруженный мужчина забаррикадировался в психиатрической больнице

15:21, 01 февраля 2017
Мир
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Вооруженный мужчина закрылся в одной из комнат в психиатрической больнице Стамбула.

фото: УНИАН

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на турецкие СМИ.

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Правоохранители говорят, что ведут переговоры с мужчиной, который угрожает убить себя и других.

Пациентов и персонал эвакуировали из больницы Церрахпаса.

В то же время ранее сообщалось, что вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек.

Инцидент произошел на фоне напряженности в Стамбуле после нескольких нападений, в том числе стрельбыв ночном клубе накануне Нового года, где были убиты 39 человек.

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Теги: #Турция#заложники#больница