В Стамбуле вооруженный мужчина забаррикадировался в психиатрической больнице
15:21, 01 февраля 2017Мир
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Вооруженный мужчина закрылся в одной из комнат в психиатрической больнице Стамбула.
Пока неизвестно точно, есть ли в комнате заложники / УНИАН
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на турецкие СМИ.
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Правоохранители говорят, что ведут переговоры с мужчиной, который угрожает убить себя и других.
Пациентов и персонал эвакуировали из больницы Церрахпаса.
В то же время ранее сообщалось, что вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек.
Инцидент произошел на фоне напряженности в Стамбуле после нескольких нападений, в том числе стрельбыв ночном клубе накануне Нового года, где были убиты 39 человек.
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