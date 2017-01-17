Турция озвучила детали задержания подозреваемого в расстреле ночного клуба Reina

По его словам, уроженец Узбекистана Абдулькадир Машарипов, 1983 года рождения, прибыл в Турцию в январе 2016 года, пишет Анадолу.

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«Управление полиции мегаполиса проделало очень серьезную и комплексную работу по задержанию исполнителя теракта. Ночью 17 января исполнитель теракта был задержан в ходе операции в районе Эсенюрт. Им оказался гражданин Узбекистана Абдулкадир Машарипов, 1983 года рождения. Масхарипов получил образование в Афганистане, знает четыре языка. Это террорист, который прошел длительную подготовку», - пояснил Шахин.

Губернатор сообщил также, что задержанный террорист уже признал свою вину. Кроме того, совпали отпечатки пальцев.

«Для задержания Машарипова было проанализировано 7500 часов записей с камер видеонаблюдения. В его поимке было задействовано до двух тысяч полицейских, организованы рейды по 152 адресам», - отметил губернатор.

Шахин не исключил, что у террориста могли быть сообщники, однако точные данные будут получены после допроса задержанного.

Губернатор отметил, что за кровавым терактом в Стамбуле стоят террористы ИГИЛ.

«Полиция провела очень серьезную, комплексную работу. Организованы рейды по десяткам адресов, задержаны 50 человек. Кроме того, соответствующим структурам переданы 168 иностранцев, подозреваемых в причастности к террористическим организациям. Изъяты 197 тысяч долларов, два пистолета и обойма», - сказал губернатор.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.

Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе в Стамбуле.