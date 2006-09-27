В Японии водителя оштрафовали на $2,5 млн.

Штраф 300 млн. иен (2,5 млн. долларов) присудили японцу за вождение в нетрезвом состоянии, следствием которого стала авария.

Это решение окружной суд соседнего с Токио города Тиба принял в ходе повторного рассмотрения дела в отношении 34-летнего Хироаки ЕНОМОТО, которого ранее по этому делу уже лишали свободы на 2 года и четыре месяца. Сама авария произошла в октябре 2001 года. Автомобиль Х.ЕНОМОТО столкнулся с машиной, ехавшей навстречу. Ее водитель до сих пор находится в коме, передает ИТАР-ТАСС.

Настолько суровый приговор вынесен в разгар общеяпонской кампании против пьянства за рулем. Она организована после серии крупных аварий, которые произошли по вине нетрезвых водителей. Последней каплей стал случай на южном острове Кюсю. 25 августа пьяный водитель столкнул с моста в море автомобиль, в котором находилась семья из пяти человек. Родители выжили, а трое детей погибли.