Путину откажут в третьем сроке?

В среду Центризбирком должен принять решение о возможности проведения общероссийского референдума о третьем президентском сроке.

Напомним, что 18 сентября в ЦИК из избирательной комиссии Северной Осетии поступили документы о создании в республике инициативной группы по вынесению на референдум вопроса "Согласны ли вы с тем, что одно лицо не может занимать пост президента РФ более двух сроков подряд?".

По сведениям газеты "Коммерсант", Центризбирком намерен запретить проведение подобного референдума.

Как рассказала изданию член ЦИК Елена Дубровина, сам вопрос, предложенный для плебисцита, сформулирован так, что "превращает этот референдум в бессмысленное мероприятие". Если большинство россиян ответит "да", то ни к каким правовым последствиям это не приведет: народ "всего лишь подтвердит действующую норму Конституции", отметила Дубровина.

В то же время, если большинство скажет "нет", то плебисцит будет признан несостоявшимся, поскольку, согласно статье 80 конституционного закона "О референдуме", решение считается принятым, только "если за вопрос референдума проголосовали более половины участников референдума", пояснила член ЦИК.

При этом эксперты избирательной комисси подчеркивают, что даже если бы вопрос был сформулирован иначе (например, "Согласны ли вы с тем, что одно лицо может занимать пост президента РФ более двух сроков подряд?"), он все равно, скорее всего, не был бы признан легитимным. Положительный ответ на такой вопрос не вел бы к непосредственному изменению Конституции, так как эта процедура детально прописана в самом основном законе и не предполагает принятия конституционных поправок на референдуме, разъяснили в ЦИК.

Таким образом, после вынесения Центризбиркомом решения норма о двух сроках сможет быть отменена лишь путем проведения конституционных поправок через Госдуму, Совет федерации и региональные парламенты.

Лента.ру